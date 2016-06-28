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Песочное печенье с яблочной начинкой.Это очень простой рецепт и лёгкий в приготовлении. Печенье получается ароматным и очень вкусным.
Продукты для рецепта
Масло трём на крупной тёрке, добавляем сахар, соль, разрыхлитель.
Хорошо растираем вилкой.
Добавляем яйца. Перемешиваем вилкой.
Добавляем муку, замешиваем тесто.
Тесто должно получиться мягким, эластичным, не прилипать к рукам.
Тесто разделяем на две части, убираем в морозильную камеру на 20 минут.
Готовим начинку:
Яблоки чистим от кожуры и семян, трём на крупной тёрке. Добавляем сахар и муку. Хорошо перемешиваем.
Одну часть теста раскатываем толщиной 5-6 мм.
Выкладываем начинку.
Сверху трём на крупной тёрке вторую часть теста. Выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке 20-25 минут, до золотистого цвета.
Нарезаем горячий пирог небольшими кусочками и сразу снимаем с противня, пока не остыло.
Приятного аппетита!!!
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