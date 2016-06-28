От 12 лет
 

Кулинарные рецепты с фотографиями

...потому что авторские кулинарные рецепты !!!

           | 

Песочное печенье с яблочной начинкой

28.06.16 18:48 Оля Кулинарные рецепты - Выпечка
E-mail Печать PDF

Песочное печенье с яблочной начинкой.Это очень простой рецепт и лёгкий в приготовлении. Печенье получается ароматным и очень вкусным.

Песочное печенье с яблочной начинкой
Песочное печенье с яблочной начинкой

Продукты для рецепта

  • Сахар - 150 мл.
  • Яйцо - 3 шт., ванилин 1 гр.
  • Масло слив. - 180 гр., мука - 3-4 ст.
  • Соль - 0,5 ч.л., разрыхлитель - 1 ч.л.
  • Для начинки
  • Яблоки - 3 шт.
  • Сахар - 50 гр.
  • Муки - 2-3 ст.л.
Песочное печенье с яблочной начинкой

 

 

Масло трём на крупной тёрке, добавляем сахар, соль, разрыхлитель.

Хорошо растираем вилкой. 

Песочное печенье с яблочной начинкой

 

Добавляем яйца. Перемешиваем вилкой.

Добавляем муку, замешиваем тесто.

Песочное печенье с яблочной начинкой

 

Тесто должно получиться мягким, эластичным, не прилипать к рукам.

Тесто разделяем на две части, убираем в морозильную камеру на 20 минут. 

Песочное печенье с яблочной начинкой

 

Готовим начинку:

Яблоки чистим от кожуры и семян, трём на крупной тёрке. Добавляем сахар и муку. Хорошо перемешиваем.

Песочное печенье с яблочной начинкой

 

Одну часть теста раскатываем толщиной 5-6 мм.

Песочное печенье с яблочной начинкой

 

Выкладываем начинку.

Песочное печенье с яблочной начинкой

 

Сверху трём на крупной тёрке вторую часть теста. Выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке 20-25 минут, до золотистого цвета.

 

Песочное печенье с яблочной начинкой

 

Нарезаем горячий пирог небольшими кусочками и сразу снимаем с противня, пока не остыло.

Приятного аппетита!!!

 


Комментарии
Добавить новый Поиск RSS

Оставить комментарий
Имя:
Email:
 
Тема:
UBB-Код:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img] 
 
:angry::0:confused::cheer:B):evil:
:silly::dry::lol::kiss::D:pinch:
:(:shock::X:side::):P
:unsure::woohoo::huh::whistle:;):s
:!::?::idea::arrow:

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

< Предыдущая   Следующая >
Последнее обновление 28.06.16 19:29  

Новые комментарии

Сейчас на сайте находятся:
 23 гостей 

А знаете ли вы, что:

Изделия из мяса следует жарить на хорошо разогретой с жиром сковороде, тогда сок из них не будет вытекать.

Топ Здоровья

﻿

Популярная выпечка

© 2009-2020 Кулинарные рецепты с фото от Ольги. Все права защищены. Переиздание материалов - только с письменного согласия владельца.