Песочное печенье с яблочной начинкой.Это очень простой рецепт и лёгкий в приготовлении. Печенье получается ароматным и очень вкусным. Продукты для рецепта Сахар - 150 мл.

Яйцо - 3 шт., ванилин 1 гр.

Масло слив. - 180 гр., мука - 3-4 ст.

Соль - 0,5 ч.л., разрыхлитель - 1 ч.л.

Для начинки

Яблоки - 3 шт.

Сахар - 50 гр.

Муки - 2-3 ст.л. Масло трём на крупной тёрке, добавляем сахар, соль, разрыхлитель. Хорошо растираем вилкой. Добавляем яйца. Перемешиваем вилкой. Добавляем муку, замешиваем тесто. Тесто должно получиться мягким, эластичным, не прилипать к рукам. Тесто разделяем на две части, убираем в морозильную камеру на 20 минут. Готовим начинку: Яблоки чистим от кожуры и семян, трём на крупной тёрке. Добавляем сахар и муку. Хорошо перемешиваем. Одну часть теста раскатываем толщиной 5-6 мм. Выкладываем начинку. Сверху трём на крупной тёрке вторую часть теста. Выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке 20-25 минут, до золотистого цвета. Нарезаем горячий пирог небольшими кусочками и сразу снимаем с противня, пока не остыло. Приятного аппетита!!!